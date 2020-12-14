عام / جامعة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 5 آلاف محاضرة افتراضية خلال أسبوعين
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
عرعر 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
نفذت جامعة الحدود الشمالية 5548 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ أعداد المستفيدين في الأسبوع الأول نحو 56462 مستفيداً، و 256 محاضرة متزامنة، فيما بلغ عدد المستفيدين في الأسبوع الثاني 110886 مستفيداً و 429 محاضرة متزامنة .
وأوضحت الجامعة أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومةً فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية .
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12:27ت م
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