عرعر 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسنفذت جامعة الحدود الشمالية 5548 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ أعداد المستفيدين في الأسبوع الأول نحو 56462 مستفيداً، و 256 محاضرة متزامنة، فيما بلغ عدد المستفيدين في الأسبوع الثاني 110886 مستفيداً و 429 محاضرة متزامنة .وأوضحت الجامعة أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومةً فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية .// انتهى //12:27ت م0039