سكاكا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة للمنطقة ضمن جولة سموه، للاطلاع على مستوى الخِدْمات المقدمة لساكني المراكز وقراها والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز خوعاء حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس المركز حمد بن رثعان المانع، كما زار سموه مركز عذفاء وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس المركز تركي بن صالح المويشير .والتقى سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي, مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية .رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.// انتهى //12:34ت م0040