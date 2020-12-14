تونس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم الضوء على تواصل المشاحنات في مجلس نواب الشعب التونسي وتبادل مختلف الكتل النيابية الاتهامات، وذلك بالتزامن مع مواصلة الكتلة الديمقراطية اعتصامها في المجلس احتجاجًا على أحداث العنف التي شهدها البرلمان في الأيام الماضية.وكتبت عن استمرار الاحتجاجات الشعبية في عدد من محافظات البلاد والتي تطور بعضها إلى استعمال العنف ومواجهات مع قوات الأمن وخلفت عشرات القتلى.وتحدثت عن الظهور الأول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتأكيده أنه يضطلع بمهامه من مكان إقامته بألمانيا التي يقضي بها فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وتطرقت إلى إعلان عدد من الدول الشروع في حملات تلقيح لمواطنيها ضد فيروس كورونا بعدد من اللقاحات التي أعلنت شركات مختلفة نجاعتها.ولفتت إلى إعلان السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 150 وفاةً وقرابة 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.// انتهى //12:38ت م0041