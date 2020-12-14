حائل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسيُنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل بعد غد، ندوة بمناسبة اليوم ‏العالمي للغة العربية بعنوان "مجامع اللغة ضرورةٌ أم ترف". ‏ويشارك فيها الأكاديمي المهتم باللغة العربية والمخطوطات صالح ‏الجسار ‏و المتخصص في الفلسفة بالدراسات اللغوية الدكتور‏ فهد ‏الزماي، ‏وذلك في مقر النادي بحائل. ‏وأوضح عضو مجلس النادي الأدبي رشيد الصقري أن الندوة تهدف إلى ‏نشر الثقافة والأدب في المجتمع ‏مؤكدًا حرص النادي على المشاركة في ‏جميع المناسبات والأحداث الثقافية وتنظيم الفعاليات ضمن أهداف ورسالة ‏النادي، داعيًا المثقفين والأدباء والمهتمين بالمنطقة لحضور ‏الندوة والاستفادة من محتواها والمشاركة بما لديهم من اقتراحات ‏ومداخلات.‏‏// انتهـى // ‏12:38ت م0042