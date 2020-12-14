ثقافي / أدبي حائل ينظم ندوةً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربيّة
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
حائل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
يُنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل بعد غد، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان "مجامع اللغة ضرورةٌ أم ترف".
ويشارك فيها الأكاديمي المهتم باللغة العربية والمخطوطات صالح الجسار و المتخصص في الفلسفة بالدراسات اللغوية الدكتور فهد الزماي، وذلك في مقر النادي بحائل.
وأوضح عضو مجلس النادي الأدبي رشيد الصقري أن الندوة تهدف إلى نشر الثقافة والأدب في المجتمع مؤكدًا حرص النادي على المشاركة في جميع المناسبات والأحداث الثقافية وتنظيم الفعاليات ضمن أهداف ورسالة النادي، داعيًا المثقفين والأدباء والمهتمين بالمنطقة لحضور الندوة والاستفادة من محتواها والمشاركة بما لديهم من اقتراحات ومداخلات.
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12:38ت م
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