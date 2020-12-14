الرباط 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بردود الفعل العربية والدولية، المؤيدة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء المغربية، وقرارها فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.وتناقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أعلن أن "الولايات المتحدة، وإسرائيل والمغرب اختاروا السلام وعالما أفضل"، مشيرا إلى أن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب هو خطوة أخرى ملحوظة نحو السلام.وأوردت صحف المغرب في السياق ذاته تعبير الأمم المتحدة عن أملها في أن يسهم الإعلان الصادر بمناسبة المباحثات الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتطرقت صحف الإثنين إلى انطلاق عملية انسحاب القوات الحكومية اليمنية، ومسلحي المجلس الانتقالي من مواقعهم في محافظة أبين جنوبي البلاد، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض، الموقّع بين الطرفين في نوفمبر من العام الماضي.أوربيًّا، أخبرت الصحف عن التوتر المستمر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية فشل المفاوضات بين الطرفين بشأن الاتفاق التجاري لما بعد بريكست خاصة فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري.// انتهى //12:43ت م0043