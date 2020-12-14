عرعر 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مديري المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة, الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات،وإدارة التموين الطبي لحصولها على شهادة منظمة المقاييس الدولية lso.جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي، وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها.ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ‏‎مشيداً سموه بالنقلات النوعية في قطاع الخدمات الصحية بالمنطقة وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.// انتهى //13:55ت م0061