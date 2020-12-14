عمّان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين اللاجئين السوريين في مخيمات خصصها الأردن لهم إلى 1360 إصابة، تعافى منهم 1059 شخصا.وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم في بيان صحفي، عن تسجيل 6 وفيات بالفيروس بين اللاجئين، حيث رُصدت وفاتان في مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن، ووفاة واحدة في مخيم الأزرق، إضافة إلى 3 وفيات أخرى في المناطق الحضرية.وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية بين سكان مخيمات اللاجئين السوريين 1.2%، وفق المفوضية.وبحسب المفوضية، فإن الحكومة الأردنية أدرجت اللاجئين السوريين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد.ويعيش في الأردن 750922 لاجئا ، منهم 661041 سورياً، بحسب آخر تحديث للمفوضية في منتصف أكتوبر الماضي.// انتهى //14:11ت م0066