الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين بالرياض عبدالعزيز العيد وأعضاء مجلس الإدارة.وقدم العيد نبذة لسموه عن الجمعية وخططها المستقبلية وأهدافها في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المشاريع الإسكانية للإعلاميين , منوها بتوجيهات سموه التي تصب في خدمة أهداف الجمعية ومخرجاتها ، وما يتميز به العمل التطوعي من مساهمة فاعلة في خدمة المجتمع والإعلامي منه بشكل خاص.وتسلم سموه في نهاية اللقاء هدية تذكارية من العيد بهذه المناسبة .// انتهى //14:12ت م0067