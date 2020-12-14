عام / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين بالرياض
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين بالرياض عبدالعزيز العيد وأعضاء مجلس الإدارة.
وقدم العيد نبذة لسموه عن الجمعية وخططها المستقبلية وأهدافها في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المشاريع الإسكانية للإعلاميين , منوها بتوجيهات سموه التي تصب في خدمة أهداف الجمعية ومخرجاتها ، وما يتميز به العمل التطوعي من مساهمة فاعلة في خدمة المجتمع والإعلامي منه بشكل خاص.
وتسلم سموه في نهاية اللقاء هدية تذكارية من العيد بهذه المناسبة .
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14:12ت م
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