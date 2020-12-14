جدة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي،الجمعية العلمية السعودية لتعليم اللغة الإنجليزية Saudi TESOL أمس من خلال حفل افتراضي أقامته الجامعة ،التي تعد الأولى من نوعها بالمملكة ، والمعتمدة من وزارة التعليم ، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين ، وحضور ما يزيد على 750 من المهتمين بتدريس اللغة الإنجليزية .وأعلن معاليه عقب تدشين شعار وموقع الجمعية عن فتح باب العضوية فيها ولمدة عام بدون رسوم ، بما يشجع المهتمين بتعليم اللغة الإنجليزية من أعضاء هيئة تدريس ومعلمين وطلاب على الاشتراك بها والاستفادة من نشاطاتها خلال عامها الأول 2021م .وتشمل أنشطة الجمعية إجراء البحوث والدراسات في المجالات المختلفة في تعليم اللغة الإنجليزية ، وعقد المؤتمرات والندوات، وتقديم الدورات التخصصية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية ، وإصدار مجلة متخصصة تغطي مجالات تدريس اللغة الإنجليزية في المملكة ، بالإضافة إلى إصدار نشرات دورية في المجالات نفسها ، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية ،ودعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية ، إلى جانب تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها .// انتهى //14:12ت م0069