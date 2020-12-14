الدمام 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 993 جولة رقابية اسفرت عن ضبط 11 مخالفة لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19" وعدد 4 مخالفات تكدس في الأسواق والمراكز التجارية في المنطقة.وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 809 مواقع باستخدام 147706 لترات من المعقمات والمطهرات ورفع 10795طنا من النفايات، وأزالت 8613 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 11201 فرد من الكوادر البشرية المخصصة لنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة وذلك بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية، لسلامة الجميع، داعية في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات الصحية والبلدية والاحترازات الوقائية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.// انتهى //14:14ت م0071