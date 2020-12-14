إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعربت إيطاليا عن رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان في قطاعات متعددة.وأوضح السفير الإيطالي لدى باكستان أندرياس فيراريس أن حجم الصادرات الباكستانية إلى إيطاليا خلال العام المالي الماضي بلغت 731 مليون دولار بينما بلغت وارداتها من إيطاليا 521 مليون دولار.وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن إيطاليا تعطي الأولوية لتعزيز التجارة الثنائية مع باكستان لرفع حجم التبادل التجاري من 1.7 مليار دولار حالياً إلى خمسة مليارات دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.وبيّن أن إيطاليا من الدول التي تدعم استفادة باكستان من ميزة (GSP Plus) الخاصة بالتبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن حصة باكستان في التبادل التجاري مع إيطاليا تبلغ 10% من إجمالي حجم تجارتها مع دول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //14:22ت م0074