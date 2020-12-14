القاهرة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ثقته في أن خطوة رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستفضي لفتح فصل جديد في وضعية السودان وتمكينه من تعظيم علاقاته مع مؤسسات التمويل الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتطبيع مجمل علاقاته الاقتصادية على الصعيد الدولي.وشدد "أبو الغيط" في بيان له اليوم بهذه المناسبة على أهمية استمرار الجهود الدولية المتناسقة لمساندة السودان ودعمه في سبيل تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التي يواجهها لعبور صعاب هذه المرحلة الانتقالية المهمة.وتقدم الأمين العام للجامعة بأخلص التهاني لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وإلى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وللشعب السوداني برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.واستذكر "أبو الغيط" الموقف الثابت الذي كانت الجامعة العربية قد تبنته منذ البداية بخصوص رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والجهود التي قامت بها لمطالبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالقيام بهذه الخطوة.// انتهى //14:23ت م0075