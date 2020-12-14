الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسباشرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض جولاتها الميدانية لمتابعة سير الاختبارات العملية النهائية الحضورية للمنشآت التدريبية التابعة لإدارة المنطقة.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أنه تم تشكيل الفرق الميدانية لإجراء الزيارات للمنشآت التدريبية التي تركز على متابعة سير عملية الاختبارات العملية، وما تم من قبل المنشآت بشأن الاختبارات للجزء النظري الذي يتم عن بعد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المتدربين والمتدربات، حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بالاختبارات.// انتهى //15:16ت م0100