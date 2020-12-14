عام / المعالم السياحية تستقبل ضيوف رالي حائل تويوتا الدولي
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
حائل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
نظم رالي حائل تويوتا الدولي 2020م أمس، جولة سياحية لضيوف الرالي والمتسابقين وأعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للمعالم الأثرية والحضارية التي تعكس العمق التاريخي للمنطقة.
وشملت الجولة السياحية قرية "عقدة" السياحية ، ومبنى"القشلة" الأثري، وسط المدينة، ومتنزه السمراء الترفيهي، ومتحف "لقينا للماضي أثر" الذي يحتوي على مقتنيات أثرية وتفاصيل ومحتويات تراثية قديمة للمنطقة.
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15:17ت م
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