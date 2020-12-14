عام / المعالم السياحية تستقبل ضيوف رالي حائل تويوتا الدولي ‏

الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
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حائل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس ‏
نظم رالي حائل تويوتا الدولي 2020م أمس، جولة سياحية لضيوف الرالي والمتسابقين وأعضاء الاتحاد السعودي ‏للسيارات والدراجات النارية للمعالم الأثرية والحضارية ‏التي تعكس العمق التاريخي للمنطقة. ‏
وشملت الجولة السياحية قرية "عقدة" السياحية ، ومبنى"القشلة" الأثري، وسط المدينة، ومتنزه السمراء الترفيهي، ومتحف "لقينا للماضي ‏أثر" الذي يحتوي على مقتنيات أثرية وتفاصيل ومحتويات تراثية قديمة للمنطقة. ‏
‏// انتهى // ‏
15:17ت م
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