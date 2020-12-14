حائل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس ‏نظم رالي حائل تويوتا الدولي 2020م أمس، جولة سياحية لضيوف الرالي والمتسابقين وأعضاء الاتحاد السعودي ‏للسيارات والدراجات النارية للمعالم الأثرية والحضارية ‏التي تعكس العمق التاريخي للمنطقة. ‏وشملت الجولة السياحية قرية "عقدة" السياحية ، ومبنى"القشلة" الأثري، وسط المدينة، ومتنزه السمراء الترفيهي، ومتحف "لقينا للماضي ‏أثر" الذي يحتوي على مقتنيات أثرية وتفاصيل ومحتويات تراثية قديمة للمنطقة. ‏‏// انتهى // ‏15:17ت م0101