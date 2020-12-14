إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية للمحتاجين في عدد من مناطق اقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية.حيث جرى أمس توزيع 288 حقيبة شتوية في مدينة بحرين بمنطقة سوات، استفاد منها 1,368 فردا، و456 حقيبة شتوية في منطقة شانقلا، استفاد منها 2,736 فردا.وتتضمن الحقائب العديد من الملابس المتنوعة بمقاسات مختلفة إضافة إلى البطانيات التي تلبي احتياجات الأسر والأفراد خلال فصل الشتاء.ويأتي توزيع الحقائب الشتوية في إطار مشروع توزيع كسوة الشتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في جمهورية باكستان الإسلامية.//انتهى//15:19ت م0103