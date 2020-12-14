عام / جبال الحشر .. إطلالة على جمال الطبيعة
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
الداير بني مالك 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
تشكل قمم جبال الحشر بجازان بارتفاع 2300 متر عن سطح البحر ، مطلات وبزوايا مختلفة للناظر للاستمتاع بطبيعة المكان البكر .
وتمتاز الجبال التي تصنف من أبرز المواقع السياحية في محافظة الداير بني مالك ، باعتدال أجوائها صيفًا والبرودة شتاءً ، وتشتهر بكثرة أشجار العرعر والعتم والقاع واللبخ ، والمراعي الطبيعية ، فضلًا عن النباتات العطرية ، فتكسوها الخضرة ويغطيها النبات أغلب فترات السنة .
وتنتشر على مساحة جبال الحشر العديد من القرى محتفظة بموروثها الشعبي .
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15:28ت م
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