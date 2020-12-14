الداير بني مالك 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستشكل قمم جبال الحشر بجازان بارتفاع 2300 متر عن سطح البحر ، مطلات وبزوايا مختلفة للناظر للاستمتاع بطبيعة المكان البكر .وتمتاز الجبال التي تصنف من أبرز المواقع السياحية في محافظة الداير بني مالك ، باعتدال أجوائها صيفًا والبرودة شتاءً ، وتشتهر بكثرة أشجار العرعر والعتم والقاع واللبخ ، والمراعي الطبيعية ، فضلًا عن النباتات العطرية ، فتكسوها الخضرة ويغطيها النبات أغلب فترات السنة .وتنتشر على مساحة جبال الحشر العديد من القرى محتفظة بموروثها الشعبي .// انتهى //15:28ت م0104