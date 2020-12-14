جيزان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وعزاء سمو أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي العريف إسماعيل بن أحمد محمد عارضي ، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة ، الذي استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وسائل سموه الله عز وجل أن يتغد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعرب ولد وذوو الشهيد ، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.// انتهى //15:31ت م0105