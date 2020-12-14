نجران 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" اليوم، المشايخ والأهالي بالمنطقة.وأكد سموه أهمية دور المشايخ الاجتماعي بالمنطقة.كما تطرق إلى الجهود المبذولة بشأن لقاح فيروس كورونا، وسعي وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لتأمينه فور اعتماده والتأكد من مأمونيته وفعاليته , مشيراً إلى ما تضمنته التقارير الإحصائية عن مغادرة آخر مصاب من المستشفى بمنطقة نجران أمس، ليصبح عدد الحالات الحرجة بالمنطقة "صفر" ولله الحمد.// انتهى //15:35ت م0106