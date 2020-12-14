الدمام 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في أعمال وبرامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، حسب خطة الأمانة التي تنفذها في مدن ومحافظات المنطقة، وتتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.وحث معاليه، على متابعة أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار حسب خطط الأمانة الاستباقية، ورفع التقارير أولا بأول، مؤكداً أن الابداع والابتكار هو أحد أساسيات العمل البلدي، وفتح قنوات المشاركة لاستقطاب الأفكار الابداعية وتحويلها إلى مشاريع تهدف الى رفع كفاءة أداء القطاع البلدي ومواجهة تحدياته، إضافة إلى الاستفادة من قنوات التواصل مع المستفيدين وتفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الابداع البلدي.وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات الخطة الخاصة بمعالجة التشوه البصري وبرامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة، ونوقشت عدد من العروض التي قدمتها بعض البلديات سواء في تجميل مداخل المدن وتحسين عناصر التشوه البصري وتتضمن 16 عنصراً ، إضافة إلى استعراض عمل معدات المسح الضوئي ذات التقنيات العالية لرصد مظاهر التشوه البصري، والتي سخرتها الأمانة لرصد كافة مظاهر التشوه بالمنطقة ومعالجتها.بعد ذلك استعرض المهندس الجبير الدليل الإرشادي لمؤشرات قياس أداء الاستراتيجية للربع الرابع من عام 2020م، وشدد على الجميع بتحقيق أعلى معدلات رضا المستفيدين من خدمات القطاع البلدي التي تقدمها الأمانة، وخدمات نظم المعلومات الجغرافية والمستكشف الجغرافي وعرض تجربة الأمانة في تحديث وتطوير البيانات المكانية والمعلومات الوصفية لبلديات حاضرة الدمام وتحديث خارطة الأساس.// انتهى //15:36ت م0108