جدة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واستستعد جامعة أم القرى ، لإطلاق مبادرة منصة القدوة الرقمية (فَلَك) ، وهي إحدى المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي بنسخته الخامسة تحت شعار " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".وتستهدف منصة "فَلَك" الجيل الرقمي الصغير لصناعة المحتوى الرقمي الهادف وتطوير مهاراتهم التقنية والاجتماعية والفنية وبناء ذواتهم ، ليكونوا مواطنين رقمين صالحين ويمثلوا أوطانهم خير تمثيل في المجتمع الخارجي الرقمي.وتكمن أهمية المبادرة في السعي لتعزيز ثقافة المواطنة الرقمية وتنمية حب التعلم للمهارات الاجتماعية والفنية لنشأة جيل واعي يقوده المعرفة وحب التطوير في بيئة رقمية آمنة.// انتهى //15:36ت م0110