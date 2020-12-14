الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واستوّج صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق للرجال والسيدات والتي اختتمت يوم السبت الماضي بمحافظة جدة.وحقق المتسلق حسن الحارثي المركز الأول في فئة الرجال، وفيصل حموي المركز الثاني، فيما جاء عبدالرحمن أبو غزالة في المركز الثالث, ونالت أروى السنتلي المركز الأول في فئة السيدات, وفاطمة قاري بالمركز الثاني وجاءت سارة القنيبط في المركز الثالث.وأبدى سمو الأمير بندر بن خالد سعادته بعودة نشاط الاتحاد السعودي للتسلق بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، مبديًا ثقته بقدرة الاتحاد على استعادة نشاطه وفق الاحترازات الطبية الرسمية, مثنياً على شريك الاتحاد لإقامة البطولة الوطنية, معبراً عن فخره واعتزازه بجميع شركاء الاتحاد الذين أسهموا في إنجاح العديد من المنافسات والأحداث السابقة.// انتهى //17:06ت م0146