الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسفحصت اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بفحص 3050 حالة من الإبل، منذُ بداية المهرجان حتى نهاية عمل اليوم الاثنين 14 ديسمبر.وتبين خلال الفحص وجود 47 حالة عبث، أحيلت إلى اللجنة القانونية، بالإضافة لوجود "ثلاث" حالات مرضية من الحالات التي فحصت خلال الأيام الماضية.وتواصل اللجنة الطبية المكوَّنة من 11 عضوًاً عملها غداً في فحص الحالات المشاركة في بقية المنافسات على جوائز المهرجان، وذلك عبر استخدام الأجهزة فوق الصوتية ثنائية وثلاثية الأبعاد المتطوِّرة والدقيقة للتشخيص، لمعرفة التغيرات النسيجية لمعرفة عملية التمطيط، أو الحقن بمواد مالئة، ويتم استبعاد الحالات المعبوث فيها بعد التأكُّد من جميع الإجراءات.الجدير بالذكر أنَّ المهرجان انطلق في الأول من ديسمبر الجاري في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، ويستمر حتى الـ14 من شهر يناير المقبل.// انتهى //17:07ت م0147