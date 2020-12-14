الخرطوم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسرحبت السودان باكتمال عملية رفع اسمه من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب اليوم.ووصفت الخارجية السودانية في بيان اليوم، الخطوة بالتاريخية وجاءت تتويجًا للجهود والإصلاحات التي ظلت تضطلع بها الحكومة السودانية من خلال، إصلاح القوانين، إقرار الحريات، وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وخروج السودان من قائمة الدول ذات الانشغال الخاص بالحريات الدينية، التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية.وأكدت أن هذه الخطوة تتيح فرصاً وظروفاً أفضل لدعم وإدارة الاقتصاد السوداني بوسائل أكثر فاعلية، وتفتح الباب مشرعاً لتأكيد عودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي، وإعطاء دفعة قوية للجهود المبذولة للخلاص من التركة المثقلة للنظام البائد، واندماج السودان من جديد في النظام المالي والمصرفي العالمي.ولفتت الانتباه إلى أن هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعًا للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية، كما أنَّه يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية والتي ظل السودان محروماً منها لفترة طويلة.وتقدمت السودان بوافر الشكر للدول الشقيقة والصديقة ومجموعة أصدقاء السودان، وإلى الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية التي بذلت جهوداً مقدرة لدفع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة.// انتهى //17:08ت م0149