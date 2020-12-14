طرابلس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، التطورات السياسية في ليبيا مع كل من وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو ووزير التعليم المالطي جوستين كاروانا.وتناول اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم بطرابلس، الجهود التي تبذل لاحتواء الأزمة الحالية من خلال الإصلاحات التي قام بها معيتيق للخروج بحل يرضي كل الأطراف، فضلاً عن التأكيد على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات.// انتهى //17:09ت م0150