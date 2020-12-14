طرابلس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السايح، سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير.واستعرض اللقاء استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من عام 2021، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا .// انتهى //17:09ت م0151