بيروت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسعاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم ، أنّ زورقاً حربياً تابعاً للبحرية الإسرائيلية أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة حوالي 332 متراً ولمدة خمس دقائق، حيث عمد عناصره إلى إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وشرعت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //17:14ت م0157