بغداد 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 575972 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12603, فيما سجلت 2028 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509474 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 53895, منهم 197 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:16ت م0158