تبوك 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, سلطان بن سليمان بن مظهر , في وفاة والده سليمان بن سلطان بن مظهر رحمه الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.فيما أعرب سلطان بن مظهر عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //17:21ت م0159