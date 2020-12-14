اقتصادي / ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
القاهرة 29 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات والمستثمرين الأفراد العرب.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر654 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 97 ر11047 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 4ر0 %، ليبلغ مستوى 7ر2129 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 8ر0 % ليبلغ مستوى 73ر3085 نقطة.
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