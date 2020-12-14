القاهرة 29 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات والمستثمرين الأفراد العرب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 6ر654 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 97 ر11047 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 4ر0 %، ليبلغ مستوى 7ر2129 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 8ر0 % ليبلغ مستوى 73ر3085 نقطة.// انتهى //17:59ت م0166