بيروت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني شربل وهبه في بيروت اليوم تباعاً: ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميراي جيرار، ثم مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية حمد بن سيف الهمامي، يليه سفير بريطانيا كريس رامبلينغ.وكانت اللقاءات الثلاثة بمناسبة انتهاء مهامهم في لبنان جميعاً، تم خلالها البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.// انتهى //18:12ت م0168