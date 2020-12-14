جنيف 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسحذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف من تعرض نحو ملياري شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، مشيرة إلى أن 1.8 مليار شخص يعالجون أو يعملون في مرافق صحية بدون خدمات المياه والصرف الصحي .وقال مدير عام متظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن العمل في مرافق صحية بدون مياه أو صرف صحي هو بمثابة إرسال ممرضات وأطباء للعمل يدون مستلزمات الوقاية الشخصية، مؤكداً أن إمدادات المياه والصرف الصحي حيوية لحماية العاملين الصحيين والمرضي .من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن إرسال العاملين الصحيين والمرضى لمرافق بدون مياه يعرض حياتهم للخطر .جاء البيان عقب صدور تقرير التقدم العالمي في مجال خدمات المياه والصرف الصحي الذي صدر اليوم، والذي أشار إلى أن واحد من بين كل 4 مرافق صحية في العالم ليس لديه خدمات المياه النظيفة، وواحد من كل 3 مرافق لا يمكن الوصول فيه إلى نظافة اليدين، ومرفق من كل 4 لا توجد فيه خدمات الصرف الصحي .// انتهى //18:12ت م0169