مسقط 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي بأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب .وجرى خلال اللقاء بحث عمق العلاقات العمانية الفلسطينية، وموقف سلطنة عمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط ، إضافة إلى بحث آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:15ت م0171