سياسي / وزير الخارجية العماني يلتقي بأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
مسقط 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي بأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب .
وجرى خلال اللقاء بحث عمق العلاقات العمانية الفلسطينية، وموقف سلطنة عمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط ، إضافة إلى بحث آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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18:15ت م
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