سياسي / سفير جيبوتي لدى المملكة يدين العمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة

الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
  • Share on Google+

الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة ، عادًّا هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي‎.
وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.
// انتهى //
18:18ت م
0173