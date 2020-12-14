سياسي / سفير جيبوتي لدى المملكة يدين العمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
أعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة ، عادًّا هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي.
وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.
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18:18ت م
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