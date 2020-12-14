الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعرب سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة ، عادًّا هذا العمل ليس استهدافا للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي‎.وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار وأمن المنطقة.// انتهى //18:18ت م0173