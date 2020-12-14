الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسوقّعت وزارة الصحة ممثلةً في (مركز الإبداع – إدارة التغيير السلوكي) مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بهدف تعزيز التعاون في الأعمال ذات العلاقة بالتدخلات السلوكية في مجال العلوم السلوكية، وذلك من خلال التعاون والمشاركة في اللقاءات أو المؤتمرات والمعارض المصاحبة أو المعارض العلمية الداخلية والخارجية المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين الطرفين.تأتي المذكرة تواصلاً لجهود الصحة واستمراراً لسعيها إلى توفير فرص التعاون لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية كما تسهم في دعم وتطوير المنتجات الإبداعية والابتكارية.يشر إلى أن إدارة التغيير السلوكي إحدى إدارات مركز الإبداع في وزارة الصحة يعنى بعمل تدخلات سلوكية مبنية على دراسات محكمة في مجالات الصحة و تحسين الخدمات الصحية وجودة حياة المجتمع.// انتهى //18:29ت م0175