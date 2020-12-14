الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسحققت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها العشرين عن مشروع (منصة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية)؛ إثر نجاح الهيئة في إطلاق المنصة أثناء جائحة كورونا من خلال توفير بيئة تنظيمية آمنة وإيجاد الحلول التقنية الناشئة والابتكارية في قطاع تطبيقات التوصيل لرفع طاقتها الاستيعابية وتحسين أدائها في جميع أنحاء المملكة؛ الأمر الذي أسهم في حماية الأمن الصحي من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.وساعدت منصة تطبيقات التوصيل في تسهيل تنظيم القطاع، وإيجاد العديد من نماذج الأعمال المختلفة؛ حيث تعد المملكة من أوائل المنظمين لهذا القطاع، كما أسهمت المنصة في أتمتة جميع الخدمات ذات الصلة بتطبيقات التوصيل نحو: استخراج التصاريح للمناديب، وإنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، بالإضافة إلى تكامل المنصة مع الجهات الحكومية والأمنية بشكل إلكتروني لتسهيل إجراءات استخراج التصاريح خلال فترة منع التجول التي كان لها بالغ الأثر في تقليل المخاطر، والمساهمة في السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.وبحسب المؤشرات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد تجاوز عدد طلبات التوصيل خلال الجائحة أكثر من 26 مليون طلب بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 2 مليار ريال لخدمة أكثر من 250 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.يشار إلى أن جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية انطلقت في مطلع الألفية الميلادية الثانية، وتُمنح بشكل سنوي لأفضل المشاريع التقنية المتميزة بالإبداع والابتكار، ويتنافس عليها الأفراد والمؤسسات في جميع أرجاء الوطن العربي، حيث يتم تقييم المشاريع فيها بناءً على معايير رئيسية تشمل الابتكار والتصميم والمحتوى والتفاعل، وفقًا للمقاييس المعمول بها عالمياً فيما يخص مدى جودتها، وشموليتها، وتنوعها.// انتهى //18:37ت م0176