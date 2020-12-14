واشنطن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، رسميًا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن هذا الالغاء يمثل تغييراً جوهرياً في علاقة البلدين الثنائية نحو تعاون ودعم أكبر لعملية التحول الديمقراطي التاريخي في السودان.وقال بومبيو،: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيدًا عن إرث نظام البشير، وعلى وجه الخصوص، لتلبية المعايير القانونية والسياساتية للإلغاء.وأشاد بومبيو، بدعوات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة، مهنئًا أعضاء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على شجاعتهم في النهوض بتطلعات المواطنين الذين يخدمونهم.// انتهى //18:40ت م0177