طرابلس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم بنظيره المالطي إيفرست بارتولو والوفد المرافق له الذي يضم وزير التعليم جوستن كاروانا.وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين في جميع القضايا الإقليمية والدولية والتعاون في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعليم والأمن .// انتهى //19:11ت م0185