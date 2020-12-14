الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساختتم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, فعاليات "يوم المهنة الافتراضي2020"، الذي استهدف طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة وجامعات المملكة؛ بهدف فتح أوسع الآفاق للطالبات، وإتاحة الفرصة للمؤسسات المختلفة لاستقطاب الموارد البشرية المتميزة، والوصول بأسرع الخطوات إلى توطين الوظائف في سوق العمل.وصاحب الفعالية برنامج علمي شمل مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متحدثين ملهمين من ذوي التجارب الناجحة في المجال المهني، تحدثوا مع الطالبات عن قصص نجاحهم، كما شهد الفعالية تفاعل كبير من قبل المستفيدين والمستفيدات من خلال المنصة الافتراضية، حيث تجاوز عدد زوار أجنحة التوظيف (18) ألف زائر.وأكدت مديرة مركز الدعم الطلابي والمهني الدكتورة نورة المطرفي، أن مثل هذه الفعاليات تأتي إيماناً من فريق العمل في المركز بأهمية إعداد وتأهيل الطالبة والخريجة للتعرف على مستجدات ومتغيرات سوق العمل السعودي، مما يسهم في بناء مستقبل مهني مرموق للطالبة من جهة، وتحقيق أهداف الجامعة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من جهة أخرى.// انتهى //19:34ت م0187