رام الله 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة شكرها للمملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على شحنة المساعدات الرابعة المقدمة من المركز للشعب الفلسطيني لمساعدته في التصدي لجائحة كورونا، ضمن سلسلة المساعدات للحكومة الفلسطينية.وقالت في تصريح لها اليوم: "إن هذه الشحنة من المنحة تحتوي على 4012 جالونا من مواد التعقيم disinfections، و12 مضخة، قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرة إلى أن المنح السابقة كانت قد قدمت أسرَّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية وأجهزة تنفس صناعي، وغيرها من معدات الطوارئ والمستلزمات الطبية.// انتهى //19:37ت م0189