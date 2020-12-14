تونس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسفازت ترجمة كتاب "الجهادية عودة القربان" لمؤلفة الفرنسي جاكوب روكوزنسكي بجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة، التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.وأفاد بيان للمنظمة صادر من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم، أن الجائزة أسندت للمترجمين المغربيين يونس الزاوين وعبد الحق بتكمنتي اللذين ترجما الكتاب من الفرنسية إلى العربية، وتتمثل الجائزة في شهادة موقعة من المدير العام لمنظمة الألكسو والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومبلغ مالي قدره 10000 يورو، يُسلم مناصفة بين المنظمتين.مما يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الدولية للفرنكوفونية أسستا جائزة ابن خلدون سنغور منذ عام 2007 م في خطوة تهدف إلى النهوض بالتنوع الثقافي وتشجيع التبادل الثقافي والأدبي بين العالم العربي والدول الناطقة بالفرنسية، وهي تمنح سنوياً بالتداول لأفضل نص معرب من الفرنسية وأفضل ترجمة من العربية إلى الفرنسية.// انتهى //19:39ت م0190