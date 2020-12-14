اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.37%
الاثنين 1442/4/29 هـ الموافق 2020/12/14 م واس
بيروت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.37% أي ما يعادل 2.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 610.13 نقاط.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 102 ألف و161 سهماً، بقيمة 1 مليون و9 آلاف و120 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 20 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و234 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و257 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:41ت م
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