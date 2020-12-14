أبوظبي في 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العاصمة أبوظبي اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة ديفيد بيزلي.وتناول اللقاء دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في مد يد العون والمساعدة إلى الشعوب والمجتمعات الفقيرة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تواجه كثير من المجتمعات مشكلات صعبة في الحصول على الدواء والغذاء في مثل هذه الظروف الطارئة .وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالدور الإنساني الكبير الذي تطلع به الإمارات تجاه هذه الشعوب المحتاجة للغذاء وذلك من خلال مؤسساتها وجمعياتها الوطنية الخيرية والإنسانية التي تصل إمداداتها ومساعداتها إلى مختلف شعوب الدول الفقيرة دون تمييز خاصة دول العالم الثالث والدول الأفريقية تحديدا، مشيرا إلى المهام الإنسانية العظيمة التي تقوم بها مدينة دبي الإنسانية لجهة مساعدة هذه الشعوب وتوصيل المواد الغذائية الأساسية لها جوا وبحرا بالرغم من صعوبة المواصلات وحركة الطيران في ظل الظروف المستجدة .// انتهى //19:41ت م0194