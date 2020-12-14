تونس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسطالب البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي اتُفق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس.ولفت الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، طوني فرهيجن خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بالبرلمان اليوم، إلى أهمية هذه الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.وأكد فرهيجن، استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس وتقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد.// انتهى //19:47ت م0195