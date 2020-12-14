الجزائر 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء الى 92597 حالة.وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، أنه تم تسجيل 13 وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2609 حالات وفاة.وأشار إلى أن 431 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 60888 حالة.// انتهى //19:52ت م0196