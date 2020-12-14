بغداد 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري.ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , فيما حمل رئيس مجلس الوزراء العراقي السفير نقل تحياته إلى قيادة المملكة وشعبها.وجرى خلال اللقاء "بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء" التباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل التبادل التجاري في ضوء الاجتماعات التي عقدها المجلس التنسيقي السعودي-العراقي في بغداد مؤخرا, التي تمخضت عن إبرام عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات, كما تناول اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:09ت م0198