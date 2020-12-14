جيزان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة،بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الخميس المقبل، حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" السادس ، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح خلال زيارته المحافظة عددًا من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والكهرباء والمياه والبلدية، بتكلفة إجمالية تبلغ 127,584,039 ريالًا.وبين الظافري أن مهرجان العسل السادس يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها إنتاج العسل، وكذلك دعم النحالين، مشيرًا إلى مشاركة 38 نحالًا في المهرجان، إلى جانب مشاركة 52 أسرة منتجة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، فضلًا عن العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة.// انتهى //20:24ت م0199