ظهران الجنوب 29 ربيع الآخر1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية، تحقيقاً للبيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين.وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأشارت البلدية إلى أنها أتلفت 222 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات، وذلك بعد جولات ميدانية، حيث تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات .// انتهى //21:25ت م0216