مسقط 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف الرياض 2030 بالشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط الذي افتتح صباح أمس، ويحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشاريع البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطورا في تاريخ الأسياد.وشهد الجناح السعودي حضورا رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته، حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بما يحتويه الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.يُذكر أن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشارك غدا في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي بصفته أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم سموّه تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.// انتهى //21:26ت م0217