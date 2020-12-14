الطائف 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسزار القنصل العام الإندونيسي بجدة "ايكو هارتونو", والوفد المرافق له اليوم غرفة الطائف، حيث عقدت الغرفة اجتماعاً مع القنصل الإندونيسي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف التجارية الدكتور سامي العبيدي، ونائبيه , وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة بالغرفة.وقدم العبيدي خلال اللقاء نبذة تعريفية عن الغرفة, وأهم الخدمات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية , إضافة إلى نبذة تعريفية عن برنامج عطاء.وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية بالطائف، إضافة إلى برامج وخطط الغرفة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م, وأهم المشاريع القادمة للمحافظة كالمدينة الصناعية والمطار الجديد, وإمكانية فتح مجالات التعاون في التدريب والوفود التجارية بين القنصلية الإندونيسية , وغرفة الطائف.وناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها: التعاون في توفير المعلومات الاقتصادية بين الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030م, وإيجاد قناة تواصل بين القنصلية الإندونيسية وغرفة الطائف في المجالات الاقتصادية مثل: (المعارض - المؤتمرات – المهرجانات), وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بين غرفة الطائف والقنصلية الإندونيسية, وتطوير العلاقات بين غرفة الطائف والقنصلية الإندونيسية فيما يخدم رجال الأعمال والمستثمرين من ناحية تسهيل الزيارات وسرعة إنجاز التأشيرات, إضافة إلى لقاء سنوي بين غرفة الطائف والقنصلية الإندونيسية لبحث تطوير العلاقات والمستجدات الاقتصادية بينهما, كما قدمت القنصلية عرضا عن أبرز الفرص الاستثمارية بإندونيسيا, وأبرزت ما وصلت إليه, وكيفية تجاوزها اقتصاديا لجائحة كورونا.وفي نهاية اللقاء، قدمت الغرفة عرضاً مرئياً عن الفرص الاستثمارية بالطائف, ومنها كيفية زراعة وصناعة الورد الطائفي, الذي تنتظره المحافظة خلال الأشهر القادمة.من جانبه، أوضح القنصل العام الإندونيسي بجدة أنه من أولوياتهم تقوية العلاقات التجارية بين البلدين, مبيناً أن زيارة الغرفة جاءت للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية, ومجالات التعاون, وقنوات التواصل, وآلية فتح تواصل, وروابط بين الشركات الإندونيسية, والشركات في الطائف, مبدياً سعادته بما سمعه وشاهده من برامج وأنشطة في الغرفة, خاصة في مجال المشاريع, التي لها مجالات عديدة في محافظة الطائف كالمجالات السياحية, والزراعية.// انتهى //21:29ت م0218