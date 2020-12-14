الخرطوم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسقال الاتحاد الأوروبي إن شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب يمثل علامة بارزة في عملية الانتقال السياسي والاقتصادي الجارية في السودان.وأوضح بيان صحفي أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان اليوم أن إزالة السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية سيوفر زخماً إيجابياً للانتعاش الاقتصادي للبلاد ويقربه من تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف، الذي بدوره ينبغي أن يشجع السودان على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بدعم جهود الإصلاح في السودان فضلاً عن تطلعات تخفيف الديون.// انتهى //21:35ت م0219